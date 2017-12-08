近日，開發商Techland《消逝的光芒》宣布將為遊戲加入 PvP 的獨立拓展包「Bad Blood」，滿足玩家們對PvP遊戲的強烈需求。

據介紹，「Bad Blood」拓展包將為《消逝的光芒》帶來「暴力，動態的」在線比賽。在該模式下，由6位玩家組成的團隊將被投放到「一片敵對的、喪屍出沒的區域中」，他們必須竭盡所能在夜幕降臨之前搭乘直升機離開這裏。

這聽起來也許很簡單，但實際上搭乘直升機可不是「免費」的，為了坐上直升機玩家必須交出從感染者身體里提取的血液樣本。更刺激的是，作為「機票」的血液樣本可以被他人或是盟友奪走，因此在提防喪屍和敵人的同時，也不要放鬆對背後的隊友的警惕。

「Bad Blood」拓展包預計將於2018年推出，如果你對這個模式感興趣，可以前往全球官網註冊參加玩家測試（鏈接）。