Bridge即將登台亮相的消息相信已經讓廣大粉絲們欣喜若狂，而在這個冬天，更多令人激動的事件還在繼續發生。12月17日當天，知名王者榮耀戰隊RNG.M將出席WGC總決賽。他們會與現場觀眾一同組隊，一場別開生面的表演賽即將打響。

今年年初，一笑、伊恩、暴風銳、虔誠、涼晨這五個年輕人拒絕了來自國內豪門QG的直接邀請。他們希望通過自己的努力從次級聯賽打起，一步步挺進KPL的大門。戰隊更名WJY(「五基友」)后，選手們逐漸找到了手感。今年3月，長久以來的努力收穫了回報，WJY拿下了第三屆王者城市賽上海站冠軍。隨後，他們越戰越勇，先後拿下了南方大區區域決賽冠軍、TGA四月月賽冠軍。說到這裏，就不得不提這支戰隊與WGC的那段緣分——他們正是以2017年WGC精英賽總決賽冠軍身份獲得了2017年KPL秋季賽預選賽的參賽資格!由於在預選賽小組賽階段不敵EDG.M，WJY未能獲得直接晉級的機會。但他們並未就此放棄希望，後續的淘汰賽中，WJY狀態爆發，以兩場BO5的完勝強勢回歸。

7月19日，皇族電子競技俱樂部官方微博正式宣布，WJY將正式更名為RNG.M征戰KPL秋季總決賽。而在這場舉世矚目的戰役中，RNG.M爆出了秋季賽中最大的冷門。總決賽後半段，RNG.M遭遇「KPL中的銀河戰艦」 AG超玩會。儘管所有人都不看好RNG.M能夠取勝，但所謂「初生牛犢不怕虎」，RNG.M創造了奇迹，將強大的AG超玩會斬於馬下。

在王者榮耀的最高舞台KPL上問鼎四強后，RNG.M衣錦還鄉。12月17日，他們將來到夢想的起點，在WGC總決賽舞台上與觀眾們近距離接觸。本次WGC高校精英賽總決賽，由微信、微信遊戲主辦、中移互聯網獨家讚助，TGA及騰訊微校承辦。除了RNG.M外，比賽還匯聚了WGC《王者榮耀》項目與《穿越火線·槍戰王者》項目的全國四強。來自國內多個地區的頂尖選手們將在為期一天的時間里向總冠軍的榮耀發起衝擊。

「競擊!青春」，一場洋溢著熱血的視聽盛宴即將到來!

本次總決賽的舉辦場地，位於廣東工業大學體育館，也是廣州亞運會的比賽場館，代表體育競技的殿堂。總決賽日當天，觀眾不僅能在場館中欣賞到緊張激烈的電競比賽，同時，也能將精彩紛呈的明星表演盡收眼底。

為了最大限度地滿足各位觀眾的需求，本次WGC高校精英賽將採用免費發放的形式將總決賽門票送到各位玩家手中。關注「小和碼」微信公眾號平台，在下方的「WGC賽事」選項卡中參與門票抽獎活動。

激動人心的電競比賽，星光璀璨的綜藝表演，大獎連連的現場活動，一切精彩，盡在WGC高校精英賽線下總決賽。12月17日，讓我們不見不散!

本屆WGC高校精英賽城市冠軍賽的聯合主辦方及總決賽獨家讚助方：中移互聯網