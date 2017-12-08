在放出了N個片段預告后，今日《侏羅紀世界2》終於放出了首個正式預告片，真是讓人喜極而泣。

正式預告：

在預告中，侏羅紀公園面臨火山噴發的滅頂之災，星爵帶領「救援小隊」緊急疏散恐龍，可惜災難來的太快，恐龍跑得太慢，侏羅紀公園的末日要到了嗎?

《侏羅紀世界2》由胡安·安東尼奧·巴亞納(《怪物召喚》《海嘯奇迹》)執導，攝影師奧斯卡·弗拉將為該片掌鏡，前集的配樂邁克·吉亞奇諾將繼續參與創作。同時男女主角克里斯·帕拉特和布萊絲·達拉斯·霍華德回歸主演。

2015年上映的《侏羅紀世界》在全球獲得16.7億美元的驚人票房，位列影史第四。第一部在內地上映后也狂攬14.21億元人民幣，為當年進口片票房前三。《侏羅紀世界2》定檔2018年6月22日美國上映，內地有望引進。

火山噴發，恐龍也怕

霸王龍一口咬翻想襲擊星爵的壞分子