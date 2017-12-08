今日世嘉公佈了《全面戰爭：戰錘2》全新實驗性遊戲模式「The Laboratory」，這款免費更新將於12月14日發佈。世嘉還發佈了一段全新視頻，展示了該模式的具體內容，一起來看看吧。

最新視頻：

具體來說，「The Laboratory」模式是一個鼠人派系自定義戰場，通過修改各種選項，玩家可以製造出一個匪夷所思的戰場，但在該模式下，玩家最好使用高配電腦來運行。

在這個模式中，玩家可以解鎖部隊數量限制，甚至移除重力的影響，還可以增強部隊的衝擊力，來造成戰場「大混亂」，該模式總共有16種不同的調節選項，玩家還可以保存自己最愛的設置和其他小夥伴分享。

具體可以修改的設置包括，單位規模，魔法效果，爆炸範圍，裝填時間，彈藥，移動距離，重力，兵種的大小，技能持續時間，技能冷卻時間等等16個調節內容。

總而言之，該模式可以說是「官方開掛」為玩家製作的一款修改器，喜歡的小夥伴千萬不要錯過了。