今日，WiiU模擬器團隊發佈了新版「CEMU」模擬器，版本號為1.11.2，該版本為菜單中加入了快捷方式，玩家可以更方便的運行遊戲，此外，模擬器優化了文件路徑，還加入了代碼支持與從網盤運行遊戲的特性。

在新版本中，還加入了額外的API支持，並且修復了一些usb鍵盤問題，和一些模擬器崩潰的問題。

與此同時，國外玩家發佈了一段模擬器運行遊戲的最新視頻，可以看到玩家在PC上體驗《Hyrule Warriors》，《Devil』s Third》，《精靈寶可夢：Tournament》等作品的場景。

演示視頻：