夢幻相伴青春無憾!玩家期待已久的年度盛會夢幻西遊2017嘉年華將於明日在上海世博中心-銀廳A+西大廳盛大開幕了。為了給玩家們帶來更多的驚喜和感動，《夢幻西遊》電腦版做了充分的準備，除了全新資料片來襲，還有精武天神的巔峰賽事對決，更有玩家們的真情告白。本場嘉年華不僅線上線下齊聯動，而且還有神秘禮包準點送。

10分鐘片花首發 陳瑤現身嘉年華為影視劇打call

作為網易遊戲的旗艦級IP，夢幻西遊為呈現了一個極其精彩的遊戲世界。而作為夢幻西遊泛娛樂品牌建設中的重要產品，夢幻西遊影視劇的一舉一動，也是牽動著無數人的心。不論從故事題材、角色設定，還是演員陣容、製作團隊角度，夢幻西遊影視劇都是值得期待的年度大劇。時至嘉年華，等待玩家的可能有最新的影視劇10分鐘片花來襲，又或者主創團隊會親臨現場，甚至可能主演90后小花旦陳瑤空降現場，為我們詮釋影視劇中活潑可愛的骨精靈。

夢幻西遊電腦版全新資料片，明日揭曉最終懸念!

作為每一屆重頭戲之一的年度發表會，《夢幻西遊》電腦版可是卯足了勁，想給玩家一個大驚喜。本次嘉年華上不僅有玩家最期待的新門派曝光，更有全新的資料片來襲，到時候連同新地圖，還有新的召喚獸一併放出，相信生肖神獸也是必不可少的，究竟它們是否攜帶全新技能呢，大家絕不能錯過!

在青春的回合相遇 夢幻玩家真情告白

徜徉於夢幻西遊的世界中，每個人都在不斷與其他人邂逅，書寫著屬於彼此的故事。《夢幻西遊》電腦版藉助嘉年華這個盛大舞台，讓玩家們重溫感動瞬間，尋找情感共鳴。屆時，玩家們將在會場中尋找那個持有相同告白詞抽獎券的有緣人，也許在此過程中，玩家也將邂逅一段屬於自己的夢幻奇緣。不僅如此，夢幻西遊也為玩家準備了豐富多樣的福利和活動，讓每一個前來嘉年華現場的玩家，都能滿載而歸。

決戰嘉年華，頂級賽事兩天輪番直播!

經過了一個月的激戰之後，最終決出的精武天神最高組別天元組四強，他們受邀來到嘉年華的大舞台，並在舞台上正式開啟天元組半決賽和決賽。就在明天，獲得天元組四強的戰隊將首先爭奪決賽權;而在後天，在他們之中，將誕生本屆大賽的天元組冠軍!在現場玩家的加油助威下，誰能贏得最終勝利呢?很快這一答案就將揭曉!在明後天的嘉年華盛典當中，我們一起與他們決戰紫禁之巔。

歡樂不停歇 嘉年華大禮等你來領

本次嘉年華大禮包，加入了一個全新重量級的禮物，那就是《夢幻西遊》電腦版推出的首部官方設定集&同人典藏集——《如夢似幻》夢幻西遊文化志，在這部典藏文化志當中將首次公開官方在遊戲角色、神兵利器、靈獸神寵、場景設計、錦衣祥瑞里的各類精美手稿，更將許多同人外傳、壁紙畫集等優秀作品收羅其中。該套文化志不僅內容豐富、而且做工精細，極具收藏價值，絕對稱得上是對自己夢幻青春的一個絕佳賀禮。如此豪禮，讓我們一起期待吧。

屆時，玩家除了可以通過遊戲內直播、網易CC直播全方位感受嘉年華以外，還可以在熊貓直播、戰旗直播、網易遊戲頻道直播、全民直播、龍珠直播、觸手直播、鬥魚等平台收看現場盛況。相信在這為期兩天的嘉年華中，每位玩家都能感受一場專屬的線下狂歡!

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夢幻西遊電腦版官網：http://xyq.163.com/