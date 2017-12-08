《塞爾達傳說：荒野之息》DLC2英傑之詩新挑戰指引北京新浪網 (2017-12-08 15:41)
任天堂年度遊戲《塞爾達傳說：荒野之息》今天拿下了TGA年度遊戲大獎，而最新的追加DLC2《英傑之詩》也將上線，官網公佈了最新的《英傑之詩》挑戰指南，一起來預習下吧！
·之前的林克聽到了神秘的聲音，指引著他接受了4大《神獸試煉》，今天，來到了新的DLC中的林克將驅使《一擊之劍》討伐新的敵人！新的祠堂和大型迷宮都將追加。
·所有的新試煉完成後，林克將獲得超炫酷《大師摩托零式》古代「坐騎」！
·實現所有的英傑們留下的挑戰後，我們的吟遊詩人鷹哥會有新的詩歌奉上哦。
·本次DLC2《英傑之詩》追加的裝備品一覽：
青色大蝦襯衣
拉比奧的頭巾
占特的帽子
幻影加農套裝
近衛兵套裝
古代馬具：效果可以增加拍馬加速次數和更遠的距離呼喚。
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