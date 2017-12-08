任天堂年度遊戲《塞爾達傳說：荒野之息》今天拿下了TGA年度遊戲大獎，而最新的追加DLC2《英傑之詩》也將上線，官網公佈了最新的《英傑之詩》挑戰指南，一起來預習下吧！

·之前的林克聽到了神秘的聲音，指引著他接受了4大《神獸試煉》，今天，來到了新的DLC中的林克將驅使《一擊之劍》討伐新的敵人！新的祠堂和大型迷宮都將追加。

·所有的新試煉完成後，林克將獲得超炫酷《大師摩托零式》古代「坐騎」！

·實現所有的英傑們留下的挑戰後，我們的吟遊詩人鷹哥會有新的詩歌奉上哦。

·本次DLC2《英傑之詩》追加的裝備品一覽：

青色大蝦襯衣

拉比奧的頭巾

占特的帽子

幻影加農套裝

近衛兵套裝

古代馬具：效果可以增加拍馬加速次數和更遠的距離呼喚。