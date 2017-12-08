TGA 2017：《死亡擱淺》封面圖放出 弩哥懷抱嬰兒北京新浪網 (2017-12-08 15:41)
TGA 2017年度遊戲大獎頒獎典禮已經結束，但小島秀夫並沒閑著，而是在推特上繼續「搞事情」。現在他公佈了《死亡擱淺》兩張主視覺封面圖，圖中主角當然是「弩哥」諾曼·瑞杜斯。？
遺憾的是，小島秀夫依然沒有透露更多有關《死亡擱淺》新情報的意思，還是讓我們在猜測中繼續等待吧！
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