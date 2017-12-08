卡普空為華語玩家帶來了《生化危機》好消息，今日官方宣布，《生化危機4》《生化危機5》和《生化危機6》將推出有繁中和簡中字幕的PS4實體版，預計於2018年初推出。

官方還公佈了中文版截圖，可以看到無論是動畫還是界面都已經被翻譯成中文，但考慮到這次推出的是中文實體版，不少玩家希望卡普空能夠通過補丁更新的形式為之前的數字版也加入中文，但官方並沒有給出回應。

中文版截圖：

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