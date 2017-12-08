《生化危機4/5/6》PS4實體版公佈 中文截圖放出北京新浪網 (2017-12-08 15:41)
卡普空為華語玩家帶來了《生化危機》好消息，今日官方宣布，《生化危機4》《生化危機5》和《生化危機6》將推出有繁中和簡中字幕的PS4實體版，預計於2018年初推出。
官方還公佈了中文版截圖，可以看到無論是動畫還是界面都已經被翻譯成中文，但考慮到這次推出的是中文實體版，不少玩家希望卡普空能夠通過補丁更新的形式為之前的數字版也加入中文，但官方並沒有給出回應。
中文版截圖：
更多精彩盡在 生化危機4專題：http://www.3dmgame.com/games/re4/
關鍵字：
上一則：騰訊回應投資永輝:以對方公告為準
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
四門 鞋櫃．右抽鞋櫃．4尺 鞋櫃．Coplay 鞋櫃．屏風鞋櫃．玄關鞋櫃．塑鋼 鞋櫃．robin 鞋櫃．塑鋼鞋櫃．加寬 鞋櫃．C B 鞋櫃．單門 鞋櫃．開放式 鞋櫃．三層鞋櫃．Disney 鞋櫃．七層 鞋櫃．戶外鞋櫃．三門鞋櫃．H D 鞋櫃．四尺鞋櫃．三門 鞋櫃．樂高鞋櫃．六格 鞋櫃．十層鞋櫃．Kitty 鞋櫃．二門 鞋櫃．十層 鞋櫃．鞋櫃．RICHOME 鞋櫃．TW 鞋櫃
- 【NIXON】NIXON原廠總代理 THE SENTRY 38 NYLON 潮流腕錶(A
- HP DeskJet GT 5820 All in One WiFi連續供墨印表機
- 【Hilltop 山頂鳥】男款超撥水蓄熱羽絨外套(F22MW4淺卡其)
- Kipling 手提包 深藍格紋大玩藝包-大
- 【時尚屋】伊萊恩電視櫃 MT7-390-2(免組裝 免運費 電視櫃)
- 【鐵架收納館】標準型 雙把手 三層手推工作車 黑色 可剎車
- 【時尚屋】無印風4尺電視櫃 MT7-375-5(免組裝 免運費 電視
- BURBERRY 光學眼鏡 知性柔美簡約款 (黑) #BU2232F 3001
- 【TOMTOM】RUNNER 3 超越者 旗艦款+藍牙耳機 GPS跑步運動錶
- YKSHOUSE 瑞穗L型布沙發-獨立筒版
B社呼籲拯救單機遊戲 今年大作本周末均半價促銷【北京新浪網】
PSX 2017：《怪物獵人：世界》發佈史詩級新預告【北京新浪網】
卡普空經典神作《大神》PC版支持鍵鼠 但運行鎖30幀【北京新浪網】
《海賊王》漫畫888話：加洛特滿月變身，重創大媽艦隊【北京新浪網】
「抓」一顆小行星來挖寶【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》