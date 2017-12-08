傳西部數據不再阻止東芝出售內存晶元業務北京新浪網 (2017-12-08 15:32)
新浪科技訊 日期:12月8日下午消息，據英國《金融時報》網站援引知情人士消息稱，西部數據將不再阻止東芝以180億美元將內存晶元業務出售給私募基金牽頭財團的交易。雙方將於下周初簽訂和解協議。
消息人士表示，東芝董事會已經批准框架協議，雙方將放棄訴訟，解決這筆交易剩餘的障礙。
西部數據是東芝內存晶元業務的合資夥伴。西部數據堅稱，東芝出售內存晶元業務違反了合資企業條款。西部數據也在競購東芝的這一業務。
消息人士透露，東芝已經在原則上同意，西部數據可以投資下一代晶元生產工廠。東芝此前曾阻止西部數據參與其中。
東芝發言人表示，該公司希望達成和解協議，但不會提供談判細節。西部數據尚未對此置評。（維金）
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