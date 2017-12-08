新浪科技訊 日期:12月8日下午消息，據英國《金融時報》網站援引知情人士消息稱，西部數據將不再阻止東芝以180億美元將內存晶元業務出售給私募基金牽頭財團的交易。雙方將於下周初簽訂和解協議。

消息人士表示，東芝董事會已經批准框架協議，雙方將放棄訴訟，解決這筆交易剩餘的障礙。

西部數據是東芝內存晶元業務的合資夥伴。西部數據堅稱，東芝出售內存晶元業務違反了合資企業條款。西部數據也在競購東芝的這一業務。

消息人士透露，東芝已經在原則上同意，西部數據可以投資下一代晶元生產工廠。東芝此前曾阻止西部數據參與其中。

東芝發言人表示，該公司希望達成和解協議，但不會提供談判細節。西部數據尚未對此置評。（維金）