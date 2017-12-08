騰訊回應投資永輝:以對方公告為準北京新浪網 (2017-12-08 15:41)
12月8日，據《財經》報導，騰訊將重金入股永輝超市旗下生鮮超市超級物種，，預計在兩周內宣布。
由於這是騰訊在零售領域的重要戰略投資，永輝超市股價在上午迅速漲停。截至早盤結束（11：30），報收9.78元每股，漲幅達到10.01%。對於這一消息，騰訊公司相關人士在接受21世紀經濟報導記者採訪時表示，不做任何回復。「騰訊沒有披露信息的需要，如果是被投資的公司，以公告為準。」
永輝超市則對媒體表示，目前該事項雙方還僅處於商業合作商談階段，與超級物種的擴張並沒有必然聯繫，也並未達成上述報導所描述的情形。隨後，永輝超市在下午停牌，停牌原因為「重要事項未公告」。
雖然雙方都沒有給出準確的回應，但是騰訊的這一動作也在情理之中。2017年初，永輝超市的最新業態超級物種首店溫泉店在福州開業，其業態直接與阿里巴巴旗下的盒馬鮮生展開了競爭。
2015年8月8日，永輝超市披露定增預案，劉強東與孫加明控制的兩家公司京東邦能和江蘇圓周將出資43億元，認購其發行后股本的10%，雙方將建立聯合採購機制，打通線上與線下，併合作探索零售金融服務。兩年過去了，永輝超市在9個城市的80多家門店，均已入駐京東到家，門店訂單由達達送達。
作為京東的重要股東，騰訊此番出手投資永輝，其目的在於線下新零售布局並與阿里巴巴抗衡。而阿里巴巴近年來的的一系列布局，正在引爆線下場景之戰。通過對高鑫零售、銀泰百貨、蘇寧、盒馬鮮生、百聯集團、三江購物等傳統零售的布局，正在突破線上紅利的天花板。
緊隨其後，京東在線下則布局了京東專賣點、京東便利店、無人店、無人貨架等一系列線下業態，戰略合作方包括永輝超市、沃爾瑪等。京東的物流、供應鏈、金融等正在賦能線下業態。
如果投資落地，騰訊與阿里巴巴之間的支付、電商、雲計算等領域的競爭，全面從線上轉移到線下。針對這種競爭格局，騰訊公司董事會主席馬化騰在出席2017廣州《財富》全球論壇時表示，正常合理的競爭可以促進發展，會激發鬥志和企業的潛能 。「我數了一下，我們可能在十幾個地方都有競爭，有時候多到我會困擾，哦，好吧，這個地方也會競爭。「
目前，二者的競爭已經擴張到社交、金融、泛文娛體育、醫療健康、遊戲、交通出行、智能硬體、旅遊房產等多個領域。
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