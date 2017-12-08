8日，浙江省嘉興市與阿里體育在首屆嘉興市體育產業博覽會上籤署戰略合作協議，將以「智慧體育」理念在嘉興市打造全民健身。

嘉興正迎來一個體育的大時代。亞洲田徑大獎賽、亞洲輪滑錦標賽、全國女排聯賽等一系列國際國內賽事相繼被引進;由於緊鄰杭州的區位優勢，杭州成功申辦2022年亞運會，也給嘉興的體育熱添了一把火。與此同時，近年來嘉興在全民健身的發展思路和建設道路上推陳出新，緊挨著嘉興體育中心建造的全民健身中心明年竣工后將涵蓋游泳、籃球、羽毛球、電子競技等運動項目，集體育運動、體育休閑、體育培訓為一體;而與之聯動的中央公園也將具備完善的體育設施，不僅能承辦高水平的比賽，其籃球、足球、網球、健身步道、水上樂園等設施，也將成為普通嘉興市民的運動健身場所。

嘉興的城市體育規劃理念融入城市原有整體結構，與城市生活密切結合，而與阿里體育的合作同樣力求以新的理念推動城市體育的發展。據阿里體育創始人、CEO張大鍾在博覽會上介紹，阿里體育將利用阿里的大數據、互聯網科技和線上平台，為嘉興市的全民健身事業注入新動力。隨著阿里與國際奧委會、亞奧理事會的合作，雲計算、人工智慧這些前沿技術都正在或將要陸續應用到奧運會、亞運會，今後這些黑科技也將服務於嘉興的公共體育設施，為普通的健身人群帶去便利，讓運動變得更簡單。

阿里體育的城市合作戰略已經獲取不少成功案例，通過與當地政府的資源對接，利用線上平台和體育服務產品的接入，在綜合性場館的運營、培訓等方面找到了新的增長點，鼓勵當地市民線上交易、線下鍛煉，助力提升政府體育公共服務能力，既實現運動升級，也實現消費升級。

根據合作，阿里體育同時將推廣嘉興傳統體育民俗項目的兩大拳頭產品「中國摜牛爭霸賽」與「江南船拳」。