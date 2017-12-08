中國網12月8日訊 國家統計局8日發佈《關於2017年糧食產量的公告》，公告稱，2017年全國糧食播種面積較2016年下降0.7%，全國糧食總產量較2016年增長0.3%。

公告表示，根據國家統計局對全國31個省(區、市)抽樣調查和農業生產經營單位的全面統計，2017年全國糧食播種面積、單位面積產量、糧食總產量如下：

一、全國糧食播種面積112220千公頃(168329萬畝)，比2016年減少815千公頃(1222萬畝)，下降0.7%。其中穀物[1]播種面積92930千公頃(139395萬畝)，比2016年減少1464千公頃(2196萬畝)，下降1.6%。

二、全國糧食單位面積產量5506公斤/公頃(367公斤/畝)，比2016年增加54公斤/公頃(3.6公斤/畝)，增長1.0%。其中穀物單位面積產量6075公斤/公頃(405公斤/畝)，比2016年增加85公斤/公頃(5.7公斤/畝)，增長1.4%。

三、全國糧食總產量61791萬噸(12358億斤)，比2016年增加166萬噸(33億斤)，增長0.3%。其中穀物產量56455萬噸(11291億斤)，比2016年減少83萬噸(17億斤)，減少0.1%。