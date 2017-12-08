全國糧食播種面積較2016年下降0.7% 總產量增0.3%北京新浪網 (2017-12-08 15:15)
中國網12月8日訊 國家統計局8日發佈《關於2017年糧食產量的公告》，公告稱，2017年全國糧食播種面積較2016年下降0.7%，全國糧食總產量較2016年增長0.3%。
公告表示，根據國家統計局對全國31個省(區、市)抽樣調查和農業生產經營單位的全面統計，2017年全國糧食播種面積、單位面積產量、糧食總產量如下：
一、全國糧食播種面積112220千公頃(168329萬畝)，比2016年減少815千公頃(1222萬畝)，下降0.7%。其中穀物[1]播種面積92930千公頃(139395萬畝)，比2016年減少1464千公頃(2196萬畝)，下降1.6%。
二、全國糧食單位面積產量5506公斤/公頃(367公斤/畝)，比2016年增加54公斤/公頃(3.6公斤/畝)，增長1.0%。其中穀物單位面積產量6075公斤/公頃(405公斤/畝)，比2016年增加85公斤/公頃(5.7公斤/畝)，增長1.4%。
三、全國糧食總產量61791萬噸(12358億斤)，比2016年增加166萬噸(33億斤)，增長0.3%。其中穀物產量56455萬噸(11291億斤)，比2016年減少83萬噸(17億斤)，減少0.1%。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Le sucre la creme 地板．All New DirtDevil Kone．LA DEFONSE 凝膠．la roche posay 防曬．htc new one 保護殼．LA-201WD．new fighter 150．la new 羽球鞋．LA CROSSE BATTERY．NEW FIGHTER．La Belle 兩用被床罩組．Combi New prim long eg．la-227．ASUS New Nexus 7 32G．NEW ENERGY．NEW Balance D0319．La Roche-Posay 緊實乳．La Belle 涼被．La TAG．la mode 單人．DS-20LA．LA-201W-1B．La 上衣 背心．皮鞋 la new．La Menda．la roche posay 玻尿酸修護保濕乳．NEW RICAR．new ipad 64G．La Belle 舒眠透氣四季被．LA MER 海洋拉娜
- *Valentino范倫鐵諾 Donna迷漾女性淡香水 100ml
- AS 特朗德5尺片型雙人床台/床架
- 【MURAT Paris 米哈巴黎】點點閃耀細緻項鍊(金色款)
- 【Morris K】羅志祥代言 限量三眼多功能極黑色腕錶-45mm MK
- 【Morris K】羅志祥代言 愛不單行系列 幾何設計 石英錶-33m
- Travel Fox 跳色皮革休閒鞋916861(紅-504)(女)
- 【Sato】DOLLY朵莉五抽雙門SMART置物櫃?幅60cm(置物櫃)
- 【HANNFORT】ICE 飛線針織時尚運動氣墊鞋-女(絲柔灰)
- 【海夫健康生活館】新款平衡型 鋁合金 助行車 散步車 購物
- 【ROLAND 樂蘭】標準88鍵數位鋼琴套裝 / 含原廠琴架、踏板
氣象部門稱台灣2017年無寒流 為67年來首見【北京新浪網】
試婚一個月分手，10萬「押金」該退嗎？【北京新浪網】
美國科學家揭露感冒真相！感冒后必做的9件事（非常實用）【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》