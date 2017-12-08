中國網新聞12月8日 據日本共同社消息，日本政府8日上午在內閣會議上正式決定了規定天皇退位日為2019年4月30日的政令。皇太子將於翌日5月1日即位成為新天皇，並改用新年號。新年號擬在明年中期公佈。這是自1817年光格天皇退位后約200年來的首次天皇退位，也是現行《憲法》下的首次。承接「昭和」的「平成」時代將在第31年畫上句號。

戰後的「象徵天皇制」將迎來重大節點。首相安倍晉三在內閣會議后的閣僚懇談會上強調：「要確保萬無一失，讓退位和皇太子即位在國民的祝賀下順利實現。」他正式宣布了2019年5月1日皇太子將即位成為新天皇。

政府還公佈了本月1日皇室會議的議事概要，會議認為在皇位交接前的這段時間，籌備儀式、確保預算及培養人才等「至少也要一年時間」。為實現順利交接，政府明年初將成立以官房長官菅義偉為首的籌備組織，正式啟動如何舉行退位儀式等的探討工作。

退位后的天皇將成為「上皇」，皇后將成為「上皇后」，天皇次子秋筱宮將成為事實上等同於皇太子的「皇嗣」。秋筱宮長子悠仁將成為第二皇位繼承人。

關於決定新年號，預計將預備數個年號方案，延續改為「平成」時的程序。政府將在聽取專家等意見後由首相做出最後決定。公佈日期將考慮到日曆、記事本等印刷品以及官民系統更改等情況。

關於退位儀式，政府將調查歷史文獻等，研究怎樣的形式符合現行《憲法》。皇太子的「即位之禮」將參照1990年天皇即位時的儀式。

天皇去年8月發表視頻講話暗示了退位意向。今年6月實現僅限當今一代天皇退位的特例法獲得通過。政府圍繞退位日的數個候選方案展開研究，認為「2019年4月退位、5月即位」是確保「平穩環境」的最佳方案。皇室會議也匯總了相同見解。