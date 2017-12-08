貴州省能源局懇請中國石油支持冬季天然氣供應北京新浪網 (2017-12-08 15:17)
原標題：貴州省能源局懇請中國石油支持冬季天然氣供應
來源：財聯社
財聯社12月8日訊，據貴州省能源局網站消息，進入11月份以來，隨著大氣污染防治行動計劃和全國「煤改氣」「禁煤區」等清潔能源替代工作的強力推進，天然氣需求快速增長，供需矛盾突出，目前全國日用氣量缺口達4000萬立方米，中石油已經對部分省區採取限氣措施，為保障我省天然氣供應，不影響社會經濟發展，2017年11月30日省發展改革委副主任、省能源局局長張應偉拜訪了中國石油天然氣股份公司張帆副總經理。張帆副總經理表示對貴州新興市場將給予大力支持，並強調LNG工廠氣源供應也不能一刀切斷，貴州具有特殊性，應予以傾斜。
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