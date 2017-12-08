？？？？華龍網12月8日14時訊 自11月29日融創九棠府榮耀首開，開盤即罄。從首次案名亮相，城市展廳開放，至新東方美學會所呈現，歷經約60天的嘔心瀝血之作，終不負176位家人厚愛。

？？？？融創九棠府實景圖

？？？？智慧選址城市副中心，贏占城市戰略未來

？？？？一扇華宅府門，一座城市之門。融創九棠府承襲融創高端「府」系基因，擇址得天獨厚的文脈之地，居城市副中心而立，完美詮釋融創「府」系產品的時代戰略。

？？？？融創九棠府實景圖

？？？？龍興，作為城市向北發展戰略的新起之秀，地處兩江新區，一座城市級未來規劃。傾力打造成萬億高精尖產業集群帶和旅遊文化新城；媲美城市中心的醇熟商業集群，使得城市繁華，盡在足下；龍興區域還具備特殊的交通方式——海陸空全方位立體交通，瞬達重慶，通途全球；區域內更擁有2公里內醇熟的生態圈、花園城市級市政以及鍾靈毓秀的兩山一河城市綠肺，萬象繽紛。作為重慶城市向北發展的重要戰略地，龍興既是兩江新區戰略性新興產業區域引擎，也是重慶歷史生活文脈積盛之地，更是未來現代化都市新城。

？？？？時代奠定了宏偉的基業，綠肺激活了沸騰的大腦，融創九棠府，以布局城市未來的遠大心懷，和仰慕它的人一道，推動人居時代邁向更高標地。

？？？？新東方跨時代而來，續寫600年文脈基奠

？？？？近年來，越來越多的精英人士開始思考中國人骨子裡的東方情節，他們不再滿足於傳統的居住模式，開始追求東方生活之美的真諦。天賦龍興，天子御臨。具有600年厚重人文歷史下的龍興，穿鬥平房彩繪雕刻畫棟飛檐竹木土牆壁，高低層疊錯落有致，具有古樸典雅、莊嚴凝重、神秘清幽的特色，東方魅力醇厚。

？？？？鑒於此，融創匠心修為重塑新東方美學。秉承東方造園初衷，以中國東方美學為魂，以龍興文脈基奠為師，將融創九棠府景觀與東方文化血脈相融，打造回歸本源生活的新東方院落，敬獻天賦美地龍興。

？？？？融創九棠府實景圖

？？？？融創九棠府整體造型採用新東方建築風格，圍繞天人合一、包容、內斂、和合等特點，運用簡潔的建築形體，充滿現代感的立面效果,締造符合新東方人文雅居與現代東方審美的視覺美學；出挑深遠的大屋面，盡顯東方神韻、王府氣派，這不僅是傳統文化與現代理念的融合貫通，更是高端身份的象徵。

？？？？融創九棠府實景圖

？？？？經典品質，續寫融創府系傳奇

？？？？融創九棠府以傳世仰止之姿，為重慶帶來標杆性高端人居精品，打造經典低密巨著，將更多的空間留給更美的風景，同時締造高品質佳作。

？？？？融創九棠府首著新東方洋房布局採用兩軸、一帶、六點的建築和景觀布局，園隱四季，儀態非凡；主入口景觀軸承載傳統園林文化精髓，淋漓盡致的體現世家榮耀禮序儀式感。生活休閑景觀軸、生活休閑景觀帶、景觀組團院落式空間節點連續變化，景觀變化層出不窮；約7.1m客廳開間，極致空間將視野最大化，詮釋融創的精品生活藝術。

？？？？融創九棠府示意圖

？？？？融創九棠府，將歷史與未來、靈秀與厚重、傳統與前衛交織於此，既融入融創府系產品的精髓，又在經典中再續高度。從經典肇始東方，首開即磬，譽滿重慶，唯以如此殊榮相襯，方不負176位家人的選擇與厚愛！

？？？？項目資訊：套內約93——156㎡龍興首著新東方洋房，套內約172——173㎡御臨河灣區頭排疊墅，榮譽加推。

？？？？項目地址：中國·重慶·兩江新區南開兩江中學附近

？？？？諮詢熱線：023-63428888