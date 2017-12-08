？？？？看著來自雪山之外的志願者，孩子們眼中充滿好奇。 陳茂霖 攝

中新網紅原12月8日電 題：高原小學見聞：海拔3900米「雲端上的童年」

作者 陳茂霖

「天冷了，新衣服別捨不得穿。」韓擁兵發了一條朋友圈，那張藍天白雲雪地間綴滿星星點點氂牛的圖片上寫了這樣一行小字。

「今天已經過了農曆大雪，我知道孩子們看不到這條朋友圈，但還是想發，」韓擁兵對中新網記者說，「晚點我給羅校長打個電話，問問孩子們的情況。」

圖為一個孩子在領取愛心物資的時候向志願者說謝謝。 陳茂霖 攝

圖為一個孩子在領取愛心物資的時候向志願者說謝謝。 陳茂霖 攝

11月27日凌晨5:45，中新網記者隨韓擁兵等志願者從重慶出發。在成都與來自北京、上海、長沙、成都等地的志願者匯合后，攜帶物資前往阿壩羌族藏族自治州紅原縣龍日鄉，打算給包括龍日鄉小學在內的孩子送去一些他們準備了很久的禮物。

龍日鄉位於青藏高原東部，是一個平均海拔超過3900米的純牧業鄉，牧民們祖祖輩輩帶著狗和氂牛群逐水草而居，這裏的孩子也隨父輩在這雲端之上，過著外界看來自由而詩意的生活。

一位老師與四位剛剛領取到愛心物資的孩子合影。 陳茂霖 攝

一位老師與四位剛剛領取到愛心物資的孩子合影。 陳茂霖 攝

「扎西德勒！」車剛停穩，龍日鄉小學校校長羅爾江就帶著孩子們迎了上來，為每一位志願者獻上哈達。孩子們那一雙雙怯生生中帶點好奇的眼睛，與他們身後的藍天白雪，構成了這片雪山草甸迎接志願者的第一道美麗風景。

「我們小學有59人，加上幼兒園兩個班57人，還有10個老師。」說起高原孩子如今的生活，今年35歲的羅爾江眼中有藏不住的高興，「比我小時候強多了。」

「吃得飽，穿得暖，有新的校舍，有足夠的老師，政府也全力支持，但最關鍵的，還是他們的父母越來越重視小孩子的教育了。」在羅爾江眼中，高原上有絕美的風景，但美景的另一面則是艱苦的生存環境，荒蕪的高山、無常的氣候和凌冽的寒風，千百年來將外界的紛擾連同繁華阻隔在雪山之外。而改變的唯一辦法就是教育，通過教育，讓孩子們學到知識，學會溝通，多了解外面的世界，才有動力和能力讓生活變好。

小索朗傑在接受 中新網 記者採訪時有些害羞。 賀晨晨 攝

小索朗傑在接受中新網記者採訪時有些害羞。 賀晨晨 攝

「以前這裏很窮，後來政府發展了旅遊，氂牛也能賣上價格，大家的生活才慢慢有了起色，」羅爾江說，「但我覺得真正起作用的還是教育，比如我們的藏漢雙語教學，就讓這裏更多的人可以跟外界流暢溝通，讓外界的人了解這裏，喜歡這裏。」

很顯然，羅爾江的論點在學校學生和志願者的互動中的到了證實。這些生活在雪山雲端上的藏族和羌族小孩不僅可以用流利的普通話和志願者交流，還能從志願者哥哥姐姐的表達中，去想像雪山外面的世界，去想像自己長大后想要的樣子。

一群孩子排隊要求志願者哥哥「舉高高」。 陳茂霖 攝

一群孩子排隊要求志願者哥哥「舉高高」。 陳茂霖 攝

今年8歲、在龍日鄉小學讀一年級的索朗傑是本次志願者行動重點受助者之一。這位因家庭變故導致生活困難的小姑娘告訴中新網記者，她長大后想做一名醫生，理由是做醫生很「漂亮」。

「為什麼你會覺得做醫生很漂亮呢？」記者有些好奇地問。

「媽媽、爺爺和弟弟生病的時候，醫生一來就好了，所以很漂亮。」索朗傑說。

「實際上我們也是這次公益行動受益者。」韓擁兵告訴中新網記者。雖然志願者在公益行動中，為這些生存在高原的孩子提供了一些物質上的幫助，但這些孩子也讓志願者看到了城市孩子不同的，更純粹的童年，就是那種很多都市人曾經似乎擁有，卻不經意間丟失，然後在心底里無比嚮往的那個最純粹的自己。

學校的老師、學生與志願者合影。 陳茂霖 攝

學校的老師、學生與志願者合影。 陳茂霖 攝

「我覺得這種純粹是高原和雪山賜予的禮物，它告訴我們這些在城市競爭角逐中感覺漸漸遲鈍的人生活還可以這樣，」韓擁兵說，「比如孩子們告訴我這個學校最好的老師不會因為成績差或者調皮而刁難或者放棄任何學生，但一定會對有撒謊行為的孩子提出最嚴厲的批評，孩子們也非常愛學校和他們的老師，這都是值得我們思考的。」

「高原的生活相比城市依然會有各種不便和困難，這些孩子在長大后也會去外面的世界看看，」韓擁兵說，「但我相信，不管以後走到哪裡，在他們的心中，永遠不會忘記，他們的童年，在雲端之上。」(完)