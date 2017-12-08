亞心網訊(通訊員 海娜)近日，吉木薩爾縣老台鄉畜牧獸醫站組織村級動物防疫員對全鄉秋防後補欄畜禽進行補免及二次免疫工作。此次行動將全鄉划為三個組，由獸醫站人員任各組組長，在開展工作中同時要求養殖場(戶)做好以下工作。

一是抓緊制定防凍抗寒方案，二是及時檢修欄舍設施，三是加強畜禽飼養管理，四是注意欄舍通風換氣 ，五是做好消毒滅源工作。