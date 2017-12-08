亞心網訊（通訊員 張琰 蒲吉芳）近日，吉木薩爾縣及時撥付2017義務教育階段學校班主任津貼補助15.61萬元，切實保障了中小學班主任教師的利益。

2017年吉木薩爾縣安排義務教育階段學校班主任津貼補助共計32.88萬元，其中，上級專項資金23.02萬元，縣級配套資金9.86萬元，此前已撥付17.27萬元專項用於發放班主任津貼。按照每年10個月，每人每月120元的標準，該縣共有274名中小學班主任享受到了此項政策。

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