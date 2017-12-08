資料圖：聖誕節將來臨，香港一樓房前出現聖誕公仔。中新社記者 洪少葵 攝

中新網12月8日電 據香港《大公報》報導，香港人口老齡化問題日益嚴重。日前，香港測量師學會就老年人房屋政策提出四大建議，實現「居家安老」，包括推動私人發展商興建只租不賣的「老人房屋」，供60歲或以上、處於「夾心階層」的老年人居住，租金介於187萬至287萬港元之間，低於私樓價格一半。

香港特區政府統計處最新人口推算顯示，香港老年人人口至2047年將上升至261萬，即平均每三人之中便有一名老年人。香港測量師學會會長何國鈞測量師表示，老年人房屋政策刻不容緩，目前針對老年人制定的政策涵蓋院舍，醫療和社會服務等方面，但欠缺房屋一環。學會建議，在不影響現時房屋供應目標、不需要額外劃撥土地及額外財政負擔的原則下，推行「老年人房屋」計劃。

學會建議的「老年人房屋」實用面積介於25至41平方米，包括開放式單位等。單位內採用老年人友善設計，容許輪椅出入每個角落。整幢房屋內還包括醫療護理設施及院舍配套，如康樂活動中心、護理中心等。

「老年人房屋」只租不賣，老年人支付一筆過租金后可終身租住。租金定在私樓價格約50%或以下。當老年人遷離時，營運機構須以一個不低的比例，回購長租約以補貼老年人入住院舍費用；如果老年人去世，後人可得到該回購金額。學會預計，於80年的樓宇壽命期中，可回購及出租單位四至五次。

香港學會房屋政策小組主席陳昌傑指，「老年人房屋」應具備兩大要點，包括財政上可持續發展及入住費用可負擔並具吸引力，建議特區政府可為此制訂相關的批地政策，如地價寬減或寬免，地價可分期付款及稅務優惠等，吸引發展商或非牟利團體參與。