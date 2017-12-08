中新網12月8日電 2017年12月7日，「數字驅動，智造未來」2017中國年度最佳僱主頒獎盛典暨人力資源國際管理論壇在杭州城中香格里拉大酒店舉行。智聯招聘CEO郭盛發表了題為《數字驅動，智造未來》的演講，作為人力資源專家，針對人們面對人工智慧的焦慮甚至是恐懼，他就人工智慧將如何作用於職場並將與人類勞動者形成怎樣的關係做了深度闡釋。

智聯招聘CEO郭盛

智聯招聘CEO郭盛表示：「2016年是人工智慧元年，2017年它就在我們身邊，到2050年，人工智慧產業規模或將相當於再造一個互聯網行業。」

面對人工智慧無需恐懼

隨著數據空前豐富和普及、演算法的巨大進步以及計算能力的大大提高這三個趨勢，人工智慧已經聲勢浩大的來到我們實際的生產中了。與以往的工業革命不同，以往的技術只是取代了人的身體，而同樣富有智慧的人工智慧卻對腦力勞動者也形成了威脅，這也是引發全民焦慮的一個重要原因。

郭盛表示：「大多數場景下，人工智慧可以取代一部分可預測的體力工作，而大多數工作體現為人機互動、人機共存的情況。從人工智慧的角度來說，大家可以焦慮，但是不用恐懼。物理性的工作被取代的可能性高，但是需要溝通、交流、感知、提煉等富有創造性、情感性的工作，人工智慧都完全沒有辦法取代。」

AI時代最重要的不是智能，而是人工

伴隨著個體勞動者的技能迭代焦慮，人工智慧已經實實在在的推動了經濟的發展，很多企業更是以人工智慧為基礎進行創業。在過去的兩年，人工智慧領域新增企業數量超過過去10年的總和。然而，技術發展的背後，是一個個具體的科技型、知識型的人才在驅動。郭盛表示，「我們和很多企業做過溝通，其實人工智慧時代最重要的不是智能，而是人工，是能夠把這些數據找出來的人，是能夠把這些演算法做出來的人，是能夠把這些計算能力提高的人。」通過智聯招聘《2017人工智慧就業市場供需與發展研究報告》的數據也可以看到，企業求才若渴，世界需要人工智慧，更需要人工智慧的駕馭者——AI人才。從2016年開始，人工智慧人才的需求量增長了近2倍之多。人才需求量的增長幅度均已超過全國平均。

勞動力市場被重構，職場變成「智造場」

「技術」在2017年實現了爆發，也在重構著商業、企業、組織和個人。人工智慧的基因和血液在不同個體上都形成了不同程度的滲透。郭盛認為，在經濟狀況良好，且社會穩定的當今中國，技術就像一匹黑馬，憑藉爆發性和不確定性不斷衝擊勞動力和就業市場。

從宏觀上看，據麥肯錫提供的數據顯示，中國可實現自動化的工作薪酬規模涉及4.1萬億、工作崗位約3.94億。智聯招聘大數據顯示，校對、錄入這一崗位，連續三個季度出現大幅的同比負增長。在舊的崗位被取代的同時，新的崗位也被產生，智聯招聘大數據顯示，資料庫開發工程師、演算法工程師的需求量持續增長。同時人工智慧讓就業時間、就業空間變得更加彈性和靈活，智聯招聘發現自由職業者、兼職就業者的數量不斷增加，從2015年到2017年兩年時間內，兼職人群增長了321%。這是不可阻擋的趨勢，正式的組織架構正在受到靈活就業的衝擊，勞動合同對員工的約束在降低。

技術實現的趨勢對企業組織產生了巨大的影響，它會讓組織的邊界越來越模糊，形成了以共同目標為導向的內外部通無界的靈活合作模式。其次，組織的文化體系也擺脫了舊時命令式的管理模式，演變成心智互動式組織。伴隨經濟樂觀和社會穩定，員工也有了更高的精神追求，不再將獲得聚焦在薪酬福利上，更多的體現為追求自我實現的成就感。而面對技能迭代焦慮，員工追求加快新陳代謝的成長速度，企業也逐漸演變成讓所有員工互相分享知識，一同成長的智慧平台。

智能時代的最佳僱主，整體呈現出不同程度的 「智造場」特徵。榜單也呈現出「新城市、新技術、新資本」的結構特點。具體表現在獲獎企業中，在地域維度上，新一線城市潛力也已經初步顯露；行業維度上，IT/ 通信/ 電子/ 互聯網行業作為智能科技滲透最深的行業在30強榜單中佔據30%；企業性質維度上，上市公司成為最大贏家，佔比40%。今年的獲獎企業呈現出不一樣的特質，郭盛表示：「在以往的榜單中，很多組織往往呈現出狼性，但今天更多的是柔性企業。它有理想，能兼容並蓄，富有包容性。這些企業女性比例比男性更高，且擁有廣闊的工作空間。很多企業里柔性取代了狼性，柔性的企業更容易成功，因為它們在新環境下更容易成長。」

最後，郭盛再次寄語人工智慧焦慮人群：「物競天擇的進化論同樣適用於職場，技能的落後註定被淘汰，希望大家做好基因迭代，把過去的基因扔掉，建立更完善的基因，讓每個人成為更好的人，每個企業都成為偉大的公司。」