中新社北京12月8日電 (記者 劉長忠)由中國商業聯合會主辦的「永康五金」2018(第八屆)全國年貨購物節暨年貨精品進京匯，8日在北京王府井金街購物中心啟動。

第八屆「年貨節」以「匯聚年貨精品，弘揚中國文化、滿足美好生活」為主題，以「綠色消費、便利百姓、惠及民生」為宗旨，搭建一個全國聯動與自辦、線上與線下相結合的年節服務購銷平台，以滿足年節消費和弘揚中國年文化的需求。

「年貨節」2017年12月至2018年2月將在北京、天津、重慶等全國百余城市同步進行，參加企業數量預計達到5萬多家。活動包括「全國年貨節啟動儀式」「年貨精品進京匯」「2018『雙節』消費趨勢報告發佈」、年貨節各地組織單位成果分享等。年貨節設全國年貨展、年夜飯、商業街、中華老字號、購物中心、農貿批發市場、商品交易市場、電商、互聯網+年貨節、跨境電商等12大行業活動板塊。

據專家分析，2018年元旦、春節期間中國消費品市場將呈六大特點：品質消費、中高端消費、綠色消費、智能消費特徵進一步突出；旅遊、體育、文化娛樂、健康消費的快速增長帶動相關商品消費；農村消費市場繼續保持快於城鎮的態勢，品質需求增強；網上零售繼續保持速度優勢，實體店將穩中向好；有特色、有品質、有品味的大眾餐飲繼續保持較快增長；消費品價格繼續保持溫和上漲。

據介紹，2017年中國市場銷售平穩較快增長，網上零售增勢強勁。1至10月份，中國社會消費品零售總額同比增長10.3%，增速與上年同期持平。預計後期消費市場將保持平穩較快增長。(完)