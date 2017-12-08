江蘇開展工業企業「全面體檢」北京新浪網 (2017-12-08 15:20)
圖為江蘇省政府7日召開新聞發佈會。江蘇省政府供圖
中新網南京12月8日電 (楊顏慈)江蘇是全國工業大省和強省，如何運用有限的資源高效推動轉型升級迫在眉睫。7日，江蘇省政府宣布：該省將對工業企業開展「全面體檢」，通過形成企業資源集約利用綜合評價，以大數據為政府提供科學的決策參考，倒逼企業轉型。
當天，江蘇省政府召開新聞發佈會，就近日印發的《關於開展工業企業資源集約利用綜合評價工作的指導意見(試行)》進行解讀。
江蘇省人民政府副秘書長王志忠介紹，工業是江蘇經濟的主體，也是創新驅動轉型升級的主戰場。但是，長期以來形成的較為粗放的增長方式尚未得到根本轉變，產業結構依然偏重，能源自給率較低。
在此背景下，開展工業企業資源集約利用綜合評價應運而生。通過該體系，江蘇將歸集十多個部門的工業企業大數據，建立多部門共同參與的綜合評價機制，建立正向激勵和反向倒逼機制。
具體上，評價體系將通過技術、質量、環保、安全、用地、能耗等標準，以單位用地稅收、單位用地產出、單位能耗稅收、單位排放稅收等為主要評價內容，根據企業綜合評價得分高低排序，將企業分為ABCD四類。
「通過建立評價標準，江蘇將促進資源要素向高效益、高產出、高技術、高成長性企業集聚，倒逼落後和過剩產能退出、低效企業轉型，推動江蘇製造業向中高端攀升，加快製造強省建設步伐。」王志忠說。
據江蘇省信息和信息化委副巡視員周毅彪介紹，通過評價體系，江蘇各政府部門將實現涉企數據的共享互通，從不同角度對企業進行管理和指導。
「評價結果可以運用的範圍非常廣泛，例如土地供應、財稅金融、用電差別等等。」周毅彪解釋說，例如A類企業與D類企業將獲得不同的土地供應價格，對於D類企業來說，效益不佳加上經營成本上漲，將倒逼企業向高端轉型。
值得關注的是，評價體系將「因地制宜」實行差別化政策，各地可根據地區發展差異、產業需求等，設置加減分項。同時，評價結果強調安全保密性，不對外公開發佈，僅供政府決策參考。(完)
責任編輯：葉攀
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》