圖為江蘇省政府7日召開新聞發佈會。江蘇省政府供圖

中新網南京12月8日電 (楊顏慈)江蘇是全國工業大省和強省，如何運用有限的資源高效推動轉型升級迫在眉睫。7日，江蘇省政府宣布：該省將對工業企業開展「全面體檢」，通過形成企業資源集約利用綜合評價，以大數據為政府提供科學的決策參考，倒逼企業轉型。

當天，江蘇省政府召開新聞發佈會，就近日印發的《關於開展工業企業資源集約利用綜合評價工作的指導意見(試行)》進行解讀。

江蘇省人民政府副秘書長王志忠介紹，工業是江蘇經濟的主體，也是創新驅動轉型升級的主戰場。但是，長期以來形成的較為粗放的增長方式尚未得到根本轉變，產業結構依然偏重，能源自給率較低。

在此背景下，開展工業企業資源集約利用綜合評價應運而生。通過該體系，江蘇將歸集十多個部門的工業企業大數據，建立多部門共同參與的綜合評價機制，建立正向激勵和反向倒逼機制。

具體上，評價體系將通過技術、質量、環保、安全、用地、能耗等標準，以單位用地稅收、單位用地產出、單位能耗稅收、單位排放稅收等為主要評價內容，根據企業綜合評價得分高低排序，將企業分為ABCD四類。

「通過建立評價標準，江蘇將促進資源要素向高效益、高產出、高技術、高成長性企業集聚，倒逼落後和過剩產能退出、低效企業轉型，推動江蘇製造業向中高端攀升，加快製造強省建設步伐。」王志忠說。

據江蘇省信息和信息化委副巡視員周毅彪介紹，通過評價體系，江蘇各政府部門將實現涉企數據的共享互通，從不同角度對企業進行管理和指導。

「評價結果可以運用的範圍非常廣泛，例如土地供應、財稅金融、用電差別等等。」周毅彪解釋說，例如A類企業與D類企業將獲得不同的土地供應價格，對於D類企業來說，效益不佳加上經營成本上漲，將倒逼企業向高端轉型。

值得關注的是，評價體系將「因地制宜」實行差別化政策，各地可根據地區發展差異、產業需求等，設置加減分項。同時，評價結果強調安全保密性，不對外公開發佈，僅供政府決策參考。(完)