中新網12月8日電 今日，首屆「中國(北京)兒童年畫藝術節」在北京海淀區翠微小學正式啟動。北京市海淀區翠微小學黨委書記、校長許培軍、中國宋慶齡青少年科技文化交流中心運營部處長胡軍傑等嘉賓出席。

許培軍在儀式上致辭時表示，通過賽事培養孩子對於傳統文化認知與傳承，與美對話，讓孩子對傳統文化的未來發展充滿嚮往，對關愛兒童成長，激發兒童的美感創想和藝術設計，具有非常好的教育意義。

據悉，本屆中國(北京)兒童年畫藝術節由中國宋慶齡青少年科技文化交流中心、中華兒女報刊社、未來網、北京市翠微小學、北京靈匯文化有限公司、青島弘年文化傳播有限公司聯合發起。中國(北京)兒童年畫藝術節是集藝術交流、美術出版、公益論壇、美育助學、國際研學以及年節標識設計於一體的綜合性藝術公益平台，隨後還將舉辦《新春視覺？全國美術巡展》、《春節味道？億萬家庭炫拍祝福》、《100+美育名校幫帶扶持計劃》、《全球優秀傳統文化聯合研討大會》、《全國校長智慧論壇》等大型主題活動，以其通過靈活多變、相互協作的活動方式助力美育事業升級，讓每一個中國兒童過一個精彩紛呈的中國創意年，構建頗具東方文化韻味的文化畫廊。

本屆「中國(北京)兒童年畫藝術節」將向海內外各地徵集優秀作品，作品徵集將持續到本月28日，參賽作品將由相關專家團隊評審選出，評選出「優秀傳統文化薪火傳承人」。並以「年畫」、「過門箋」、「剪紙」等優秀民俗文化為媒介，緊跟新時代國家戰略，搭建起同全球100+國際城市互訪研學橋樑，提振中國傳統文化的全球影響力。

12月10日本賽事將正式啟動作品徵集通道，詳情可搜索官方網站，積极參與此賽事，助力年畫傳承與創新這一世紀文化工程，為中國年畫走進校園、走進家庭、走進社會貢獻一份力量。