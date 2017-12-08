中新網12月8日電 中國駐巴基斯坦大使館網站消息稱，據悉，恐怖分子策劃近期對中國駐巴基斯坦機構和人員發動系列恐襲。中國駐巴使館提醒在巴中資機構和中國公民切實提高安防意識，加強內部防範，盡量減少外出，避免前往人員密集場所。

截圖自中國駐巴基斯坦大使館網站。

截圖自中國駐巴基斯坦大使館網站。

消息提醒，如遇巴軍警盤查，請予積極配合。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐巴使領館尋求幫助。

巴基斯坦緊急救助電話：匪警：15、急救：115

駐巴基斯坦使館領保電話：+92-315-6060000

駐卡拉奇總領館領保電話：+92-311-2311297

駐拉合爾總領館領保電話：+92-315-4130168

外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：+86-10-12308或+86-10-59913991