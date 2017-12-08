新疆吉木薩爾縣2017年城鄉義務教育保障經費撥付到位北京新浪網 (2017-12-08 15:24)
亞心網訊（通訊員 張琰 吳金艷）近日,吉木薩爾縣及時撥付2017年第二批農村義務教育保障經費88萬元，此前已安排第一批農村義務教育保障經費1203萬元。至此，該縣2017年農村義務教育保障經費1291萬元已全部撥付到位。
據悉，吉木薩爾縣自2016年建立城鄉義務教育經費保障機制，統一城鄉義務教育公用經費基準定額，小學每生每年600元、初中每生每年800元、寄宿生每生每年200元，寄宿生生活補助小學每生每年1250元、初中每生每年1500元，惠及全縣13249名中小學生。
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