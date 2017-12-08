新疆吉木薩爾縣公安局召開政風行風評議監督員座談會北京新浪網 (2017-12-08 15:24)
亞心網訊（綜合報導）為做好政風行風評議工作，廣泛徵求監督員對縣局2017年以來黨風廉政建設和反腐敗工作意見和建議，強化監督執紀問責，深化全面從嚴治黨，樹立公安機關良好形象。12月7日下午，吉木薩爾縣公安局紀檢督查室邀請了政工科、交警大隊、刑警大隊、治安大隊、法制大隊、國保大隊、巡邏大隊、城鎮派出所負責人和監督員召開座談會，會議由黨委委員、副政委、紀委書記馬岩軍主持。
座談會上，縣局黨委副書記、政委李公孺首先彙報了今年以來縣局黨風廉政建設和反腐敗工作情況以及下一步工作打算。監督員暢所欲言、建言獻策，充分肯定了縣局今年以來的黨風廉政建設和反腐敗工作取得的成績，感謝全體民(輔)警為維護全縣社會穩定所付出的辛勤勞動，並從加強隊伍建設、增強公安工作對外宣傳力度和執法規範化建設等多個方面，提出了很好的意見和建議。
縣局黨委委員、副政委、紀委書記馬岩軍在座談會上表示，縣局將高度重視監督員提出的意見和建議，專門進行認真梳理、分析和歸納並及時向監督員反饋，並對參加座談會的監督員表示衷心的感謝，同時希望監督員一如既往地關心、支持公安各項工作。
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