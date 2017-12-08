新京報快訊(記者戴軒)網上動動手指即能申辦，不用再多次前往窗口遞交紙質資料，這一利好也將擴展到食品生產領域。記者今日(12月8日)從北京市食葯監局獲悉，明年1月1日起，北京將選擇部分食品生產企業試點食品生產許可全程電子化，企業電子許可證具有法律效力。明年底，實現所有食品生產企業全程電子化許可服務。

明年食品生產許可可線上申辦

近日，北京市食葯監局發佈《關於實施食品生產許可全程電子化工作的通知》，根據要求，明年1月1日起，北京將選取不同產品類別、規模和許可事項的食品生產企業，試點實施食品生產許可全程電子化。

據悉，食品生產許可全程電子化管理后，企業可實現許可申請、受理、審查、決定、發證、歸檔、查詢、公開「一網」通辦，通過系統實時向企業推送受理通知、現場核查通知和食品生產許可電子證書。

電子簽章核驗企業身份，電子證書具有同等法律效力

市食葯監局食品生產監管處處長李鍵介紹，每個企業都有唯一的電子簽章證書，可實現許可申報資料的標記、加密，足不出戶就可實現材料報送、修改、補報、接受通知，監管部門也通過電子簽章識別企業身份。

據悉，近期國家食葯監總局已經修改《食品生產許可管理辦法》，明確食品藥品監督管理部門製作的食品生產許可電子證書與印製的食品生產許可證書具有同等法律效力。

食品生產許可全程電子化管理「三步走」

市食葯監局副局長王福義介紹，實施食品生產許可全程電子化工作將分「三步走」。

第一階段，即日起到2017年年底，市食葯監局將完成食品生產許可全程電子化平台升級改造工作，並開展上線試運行。第二階段，2018年5月1日之前，將鼓勵本市一部分有條件的企業自願辦理電子簽章，指導企業無紙化申報、網上辦理、使用電子證書，試點實施食品生產許可全程電子化工作。第三階段，2018年年底之前，為全面推廣階段，通過食品生產許可全程電子化平台為北京所有食品生產企業提供全程電子化許可服務。

編輯：吳嬌穎 李豐 校對：王心