（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）英國首相梅伊（Theresa May）已在今天凌晨趕到布魯塞爾，與歐盟執委會主席榮科展開重要脫歐會談。



梅伊在唐寧街（Downing Street）的辦公室證實，她和脫歐大臣戴維斯（David Davis）一同趕往布魯塞爾會晤榮科和歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）。



英國脫歐談判徹夜進行，歐盟執委會（European Commission）昨晚表示：「有一些進展，但還沒完全到那個地步。」



歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Tonald Tusk）今天稍後（約格林威治時間6時50分也將就英國脫歐的「情況更新」發表聲明，然後再前往匈牙利，讓外界對談判的臆測升溫。



英國得趕在最後期限10日以前敲定脫歐條件，以便在14至15日期間讓歐盟領導人峰會批准。（譯者：中央社梁元齡）1061208