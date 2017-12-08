（中央社記者韓婷婷台北8日電）Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment(SIE)今天發布新聞稿宣布，截至2017年12月3日為止，PS4全球累計銷售量已突破7060萬台，PS VR達成200萬台的實銷數字。



根據SIE於6月11日公布的PS4總銷量6040萬台，時隔約半年，今天最新公布總銷量已達7060萬台，過去大約半年時間，PS4銷量維持在1000萬台水準。



SIE今天宣布， PlayStation 4（PS4）主機、PlayStation VR（PS VR）虛擬現實裝置以及PS4及PS VR遊戲軟體的銷量達到新里程碑。



新聞稿指出，截至2017年12月3日為止，PS4售至消費者的全球累計實際銷量超過7060萬台。截至2017年12月3日為止，透過全球零售商及PlayStation Store下載售出的PS4遊戲銷量，超過6億1780萬張。



截至2017年12月3日為止，因PS4的強勁銷售，PS VR售至消費者的實際銷量也超過200萬台。



截至2017年12月3日為止，有超過150款PS VR遊戲推出，透過全球零售商及PlayStation Store下載量超過1220萬張。



SIE會長豪斯（Andrew House）表示，PS VR目前預計有超過130款的遊戲及影像內容正在開發，並將於2018年內推出。1061208