在澳洲國會通過同性婚姻合法化法案之後，澳洲駐法國大使，即知即行，立刻向與他愛情長跑十一年的同性伴侶求婚，而他的伴侶，沒花太久時間思考，就立刻答應了，澳洲駐法國大使，樂得把這段求婚過程，放在他的推特上。



據報導，澳洲駐法國大使「柏恩」，在他的求婚影片上寫著：「他說他願意！」



柏恩並表示，身為澳洲駐法國大使，澳洲承認同性婚姻，不但對澳洲而言，是美好的一天，對他個人來說，也是一樣。



據澳洲媒體報導，柏恩的同性伴侶叫「馬爾蒂」，是瑞士與澳洲混血，在澳洲「外交和貿易部」工作。兩人是在荷蘭「阿姆斯特丹」的電車上認識的。雖然馬爾蒂有澳洲血統，不過兩人在家是用法語溝通。



