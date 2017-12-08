香港正妹網紅Berry先前在自己的youtube頻道上大談整形經驗，並大方分享為了滿足前男友胃口，走上這條不歸路的心酸歷程。五官前後微調30多次的Berry坦承，如果不是鼻子整到出血流膿，可能還沒徹底覺悟，奉勸女孩們不要為了任何人傷害自己。

Berry因為在youtube上大方分享失敗的整容經歷，讓她一炮而紅。在接受《ViuTV》訪問時，她表示第一次整形是在17歲，起初只是希望讓自己變得再漂亮一點。不過她人生的轉捩點是21歲那年。

「那年交了個愛看A片的男友，他喜歡AV女優的臉蛋和身材，只要每次做愛時，他都會幻想AV女優的樣子。」這也讓Berry的自信心瞬間跌到谷底。為了討男友的歡心，她偷偷瞞著家人借錢隆胸、割眼皮、豐唇、隆鼻，短短5年就動了將近30次的整形手術。

雖然男友因此更喜歡她，但Berry也開始對人生迷惘。「我為什麼要這麼做？」後來是因為隆鼻手術失敗，假鼻子掉下來還出血流膿，才徹底覺悟離開男友。她坦承，最難過的是看到媽媽傷心，原本生給她一張自然漂亮的臉蛋卻被整成四不像。

分手後，Berry決定要把自己的慘痛經驗分享給「為愛犧牲」的愛美女網友。她勇敢地將自己After v.s. Before的照片PO出後，陸續有網友表示「整形前已經是正妹了啊」、「為男友糟蹋自己不值得了啦」、「要先愛自己才會被愛」、「根本是鬼遮眼的愛情」。

Berry表示也曾向醫生求助「恢復天然」，但醫生均以難度太高拒絕，現在只期待隨著時間流逝，讓體內的人工物質慢慢代謝掉。Berry也奉勸想整形的女網友，動刀前一定要想想為何而整，千萬不要把自我價值感寄託在別人身上。（艾以琳/綜合外電報導）