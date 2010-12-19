奧地利憲法法院週一（4日）公佈一項聲明，裁定同性婚姻合法，預計在2019年實施。

據英國《獨立報》報導，奧地利憲法法庭在一項聲明指出，由於婚姻一男一女的性別設定，在同性伴侶關係中產生歧視，裁定婚姻法以及伴侶法「去除」對於性別的限制。意即未來結婚開放給同性伴侶，而伴侶制則不限定在同性之間，異性也適用。新法案預計在2019年1月1日生效。

該案由女性律師格勞普納（Helmut Graupner）申訴。2009年她與另一名伴侶申請結婚遭到駁回後，以歧視及違憲為理由上訴到最高法院。得知結果後格勞普納表示，「感謝奧地利政府給了相愛的人一份聖誕節大禮，愛就是愛！」

奧地利自2010年以來開放「民事結合」制度讓同性伴侶使用，不過制度內容與結婚無異，同性伴侶可享有與異性夫妻一樣的權利，也能領養小孩。法官認為，兩套制度幾乎大致相同，已無有條件隔離的必要。

維也納同運組織HOSI對法庭判決給予肯定。其主席惠格爾（Christian Hoegl）說：「我們很開心，也希望透過這個機會再次向全世界呼籲徹底改革婚姻制度。」

婚姻的定義是什麼？《哈佛法律與公共政策雜誌》在2010年所發表的一篇論文《婚姻是什麼》試圖將婚姻定義分為兩個觀點：夫妻關係（conjugal）以及重新定義（revisionist）。改革派認為，婚姻就是兩個人「愛情的結合」，只要雙方在愛情基礎下，願意共同承擔家庭義務及權利，並以此決定關係的存在與解散。

不過作者認為，過去國家政府保障婚姻，並不是基於「兩個人的愛情」，而是婚姻內產生的社會利益。也就是說，政府不是在保護性別相同或相異兩方的愛情關係，更明確地講就是，政府是在保障可以產生及有利穩定下一代成長的「環境」。

50年以上的科學研究都直指，穩固的婚姻及家庭有助於社會發展；而孩子最佳利益的成長環境在於親生父母的家庭；健全的下一代會為國家帶來更好的競爭力。也因此，國家鼓勵民眾進入婚姻，不是因為成人間的愛情，而是為了國家的永續發展。

論文作者也提到，婚姻制度對下一代之重要，原因是它具有「排他性、永久性、單一性」的特質。在歐美國家廢除通姦罪，鼓吹愛情至上的自由風氣下，婚姻的排他性及永久性相對也被破壞（作者以苪斗＆帕堤拉的二次愛情為例）。

另一方面，若婚姻是界定在「以愛為名」的關係程度上，而不能以本質來區分的話，那人數、年齡、性別、物種等多樣性條件為什麼不能加入這個制度？「這是值得探討的議題，不過可惜的是，每當有人提出質疑時，就會被貼上滑坡謬論的標籤。」論文作者安德森（Ryan T. Anderson）感嘆表示。

「婚姻是道德的現實，那包括的不只是愛情。」作者強調，重新定義婚姻的觀點，會讓人混淆什麼是婚姻，尤其是對下一代，他們會認為婚姻僅是情感上的需要；又或者同居，將導致更多的人不願意結婚。（謝婷婷/綜合外電報導）