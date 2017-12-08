新研究！成人與嬰兒眼神交流 會產生「心電感應」Kairos 風向新聞 (2017-12-08 13:11)
英國一項新研究發現，當嬰兒與成年人眼神接觸時，他們的腦電波也會同步，進行「心電感應」的溝通。
據《科學新聞》報導，由劍橋大學心理學家博士維多利亞・梁（Victoria Leong）與新加坡南洋理工大學研究團隊利用腦電圖（EEG）分析36名嬰兒的腦波活動，並與成人比對。結果發現，當成人與嬰兒眼神交流時，兩人的情緒都有類似的反應，研究人員稱之為「腦波溝通」。研究結果發表於11月28日的《美國科學院院刊》（PNAS）上。
首先，研究人員先將嬰兒分為兩小組，A組嬰兒觀看成人在唱歌的影片，而B組是由成人當面唱歌給嬰兒聽。結果發現，A組嬰兒雖然有從影片中接收到訊息並與之互動，但大腦的反應並不活躍。B組嬰兒與成人眼神交流後，嬰兒腦波活動每秒有3~9次的振盪；且成人與嬰兒的腦波行為更為同步；不僅如此，嬰兒也會發出「聲音」，表達想要溝通的意願。
研究人員表示，這證明腦波的反應不僅是看到一臉新臉孔或發現有趣的事物，而是共享一個溝通的網絡。梁表示，研究結果有助於父母與嬰兒溝通的準備，提高學習的效能。
過去也有研究人員做過類似的實驗。當高中生的腦波彼此同步時，結果顯示他們會更專注上課；而當兩個成年人彼此理解對方時，他們的腦波也會同步。不過，科學家表示，尚未找出導致大腦同步活動的原因。（艾以琳/綜合外電報導）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
I TALK 手機．Samsung C308．Wool 手機．蘋果手機．Samsung-i718．頸掛 手機．REASON 手機．烘手機．Samsung 記憶卡．手機 簡配．SAMSUNG 沙包．Samsung EX1．elmo 手機．SAMSUNG 果凍．SAMSUNG 水晶．SunZa 手機．a8 手機．YOYO 手機．Samsung e1055t．三星 SAMSUNG 傳輸線．亞太手機．samsung 電視 led 40吋．trywin 手機．Samsung USB S2．samsung gio．雙卡雙待 手機 亞太．SAMSUNG T110．a6 手機套．手機 電池．摺疊 手機
制裁有漏洞？北韓持續非法交易【中廣新聞網】
歐盟避稅天堂黑名單引爭議 澳門為何也被「拉黑」【北京新浪網】
韓電影《素媛》受害女生原型參加高考 其父希望公開罪犯長相【北京新浪網】
小三生遭同學「滾水燙下體」不敢講 專家：父母先傾聽再介入【Kairos 風向新聞】