英國一項新研究發現，當嬰兒與成年人眼神接觸時，他們的腦電波也會同步，進行「心電感應」的溝通。

據《科學新聞》報導，由劍橋大學心理學家博士維多利亞・梁（Victoria Leong）與新加坡南洋理工大學研究團隊利用腦電圖（EEG）分析36名嬰兒的腦波活動，並與成人比對。結果發現，當成人與嬰兒眼神交流時，兩人的情緒都有類似的反應，研究人員稱之為「腦波溝通」。研究結果發表於11月28日的《美國科學院院刊》（PNAS）上。

首先，研究人員先將嬰兒分為兩小組，A組嬰兒觀看成人在唱歌的影片，而B組是由成人當面唱歌給嬰兒聽。結果發現，A組嬰兒雖然有從影片中接收到訊息並與之互動，但大腦的反應並不活躍。B組嬰兒與成人眼神交流後，嬰兒腦波活動每秒有3~9次的振盪；且成人與嬰兒的腦波行為更為同步；不僅如此，嬰兒也會發出「聲音」，表達想要溝通的意願。

研究人員表示，這證明腦波的反應不僅是看到一臉新臉孔或發現有趣的事物，而是共享一個溝通的網絡。梁表示，研究結果有助於父母與嬰兒溝通的準備，提高學習的效能。

過去也有研究人員做過類似的實驗。當高中生的腦波彼此同步時，結果顯示他們會更專注上課；而當兩個成年人彼此理解對方時，他們的腦波也會同步。不過，科學家表示，尚未找出導致大腦同步活動的原因。（艾以琳/綜合外電報導）