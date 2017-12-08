（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken）今天因性醜聞纏身宣布辭職。他9年前為自己的言論和文章勉強向女性道歉，開始以民主黨政治人物身分崛起，揮別諧星生涯。



如今他的參議員生涯告終，一句誠心的「對不起」仍然說不出口。



「華盛頓郵報」（WP）報導，佛蘭肯似乎從未真正悔改。他在一連串「半道歉」未能終結數週來的鹹豬手醜聞後，今天現身參議院宣布將辭職時，甚至連一句「對不起」都沒說。



回想2008年，無人公開指控佛蘭肯性侵，但當年5月下旬，距離他爭取民主黨提名競選明尼蘇達州聯邦參議員的州代表大會不到兩週，共和黨開始挖出他2000年為成人雜誌「花花公子」（Playboy）寫的一篇色情文章。



消息一出後，明尼蘇達州一名女性州參議員和5名共和黨重量級女性連署，在信中譴責這篇文章，並要求佛蘭肯立刻道歉。



佛蘭肯抗拒了將近兩週。



他之後在一本書中回憶說：「我到底為何道歉？」「因為寫了一篇愚蠢的幽默文？那是我做了35年的工作！」



而他的競選陣營辯稱這是諷刺文章，是他先前在「週六夜現場」（Saturday Night Live）節目演藝生涯的重要部分，有別於他成為參議員後的工作。佛蘭肯堅持認為政敵是想激起民憤，拉下聲勢領先的他。



而他在新著作「佛蘭肯，參院巨人」（Al Franken, Giant of the Senate）中寫道：「我開始有點覺得四面楚歌，有點為自己感到可憐。」



當年隨著州代表大會將近，愈來愈多女性要求他道歉。當時共和黨再投震撼彈，挖出1990年代新聞報導，稱當時是「週六夜現場」編劇的佛蘭肯，講述強暴記者史塔爾（Leslie Stahl）的玩笑話。結果民主黨女性也加入共和黨行列，齊聲譴責他所謂的喜劇。



佛蘭肯在書中詳述他最後如何化解這場危機，包括幕僚花了好幾小時字斟句酌，撰寫滅火聲明給媒體，談到「遺憾」、他也有「女兒」、「我尊重女性」、將矛頭指向政敵，但沒有道歉。而這份聲明似乎不起作用。



然而他在州代表大會的演說，似乎成了轉捩點。他最後驚險贏得參議院議席，但從未真正為撰寫那篇色情文章或強暴史塔爾的玩笑話感到抱歉。



他在書中寫說：「我當時只是在做我的工作。但競選公職是截然不同的工作。競選時要請民眾一起並肩作戰、為你工作、要相信你。而你做出值得這一切的承諾，人們必須知道我懂這一點。」



將近10年後，佛蘭肯上個月被控亂摸及強吻女性，目前共有8名女子出面指控。佛蘭肯這次毫不猶豫就先道歉，但也沒有承認任何事。



許多人不接受這種「半道歉」，而他的同黨議員本週紛紛要求他辭職。他終於在今天宣布將辭職。有別於2008年的演說動之以情，他這次的演說展現目空一切的態度，僅遺憾未能完成參院工作，而他先前面對性騷擾指控的回應，「讓有些人誤以為我在承認我沒做的事」。



佛蘭肯這次沒再道歉，而說聲「對不起」恐怕也難以讓他的政治生涯起死回生。（譯者：中央社盧映孜）1061208