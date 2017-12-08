（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）預計明年撥交美國空軍，由波音公司生產的空中加油機KC-46A，當地時間5日完成首次飛行。



根據波音（Boeing）公司發布的新聞稿，這架KC-46A是在美西時間5日上午10時32分，自華盛頓州的艾佛瑞特（Everett）潘恩機場（Paine Field）起飛，約飛行3個半小時後降落。



新聞稿指出，在飛行期間，KC-46A爬升至3萬9000呎的高度，並根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）的規定，測試引擎與操控等。



KC-46A是依據波音767-2C型客機為基礎而研發，美國空軍向波音下訂179架，首批34架美國空軍與波音正在議約，而這架預計明年撥交給美國空軍的KC-46A，是波音至今生產的第7架。



至於前6架則是用於測試與認證，累計這些測試機的飛行時數達2200小時，執行的空中加油次數超過1600次，並曾替F-16、F-16、F/A-18、AV-8B、C-17、A-10與KC-10等機種，成功完成空中加油任務。



美國空軍計畫以KC-46A取代老舊的空中加油機KC-135機隊，估計每架造價約1億4740萬美元。1061208