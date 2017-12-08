國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所招生報名自12/11至12/18日止



(中央社訊息服務20171208 14:18:06)國立臺北藝術大學「藝術行政與管理研究所」成立於民國89年，為國內少數綜合性藝術管理之研究所，在教學上側重藝術文化產業之行銷、人力資源、財務及組織之管理；除相關理論的研究與探索之外，亦重視實務訓練與社會實踐。學生在學期間除了修課之外，需至業界實習，並參與各類與文化環境相關之專案執行，以培養兼具整合資源與協調溝通之藝術文化行政與管理工作者。



加強學生實踐整合的能力，是該研究所的特色。不僅重視學理面的基礎研究，更強調研究生的實習經驗。實習單位包括校內「三廳一館一院」－戲劇廳、舞蹈廳、音樂廳、美術館、電影院之展演活動空間，以及校外公私立社教廳舍、館室、藝文機構。期盼這些實際操作，對內可以幫助展演系所累積經營管理的教學研究經驗，提供最實務的技術與訓練。對外，可和政府及各公私立機構建教合作，投入各項藝文展演活動，積極回饋社會。



該所研究生已有多位正協助各級政府藝術文化政策之擬定、推動各項專業藝術文化行政業務，並著力國際藝文活動之策劃推廣。期待未來畢業生除了提供社會各界專業、諮詢、技術支援、學術服務及研究輔導外，能積極參與政府推動各種藝術文化活動與建設，公私立社教廳舍、館室、藝文團體之經營管理，以因應本土化、多元化、國際化的環境蛻變與社會趨勢。



該校碩博士班(含碩士在職專班)招生報名日期自106年12月11日至12月18日，一律採網路填表報名，詳細招生資訊及簡章可自本校招生訊息下載參考，網址為：http://exam.tnua.edu.tw/master/download.html



訊息來源：國立臺北藝術大學



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