長庚大學與香港城市大學簽署合作備忘錄



(中央社訊息服務20171208 13:54:20)長庚大學生物醫學系與香港城市大學(City University of Hong Kong)生物醫學系於今天上午簽署合作備忘錄，自2018暑假開始，雙方將互相安排學生進行為期 6週的暑期交換學程，除了能夠進入相關領域研究室參與專題研究計劃，還可接觸多元學習環境並體驗不同文化，豐富大學生活。



香港城市大學前身為香港城市理工學院，1994年升格為大學，在全球50強年輕大學位列第4位。城大是一所現代化國際大學，注重多元化、跨文化學習與全球視野，擁有來自世界各地的優良師資，在2017年QS世界大學排名中名列第49位，2016年亞洲排名第7位、香港第3位。



本次簽署儀式在長庚大學第一醫學大樓進行，城大共有7名教授出席，在長庚大學生醫所陳景宗所長與生醫系師長見證下，兩校分別由城大生醫系國際學程負責人Dr. Temy Mok與 Dr. Mingliang He，以及長庚大學生醫系洪麗滿主任與國際學術交流中心宮大川主任代表簽約。7位城大教授也隨即在下午1時與長庚大學師生學術交流，希望讓學生更了解城大生醫系整體研究領域及特色。



洪麗滿主任表示，本系積極替學生爭取至海外大學研修的機會，讓同學們能在暑期期間到海外研究機構增廣見聞。過去幾年，有學生參與美國賓州州立大學的暑期交換學程課程，也有同學到廈門大學進行暑期專題研究，表現都非常優異。 去年城大何明亮副教授蒞校至生醫所演講，得知城大生醫系甫成立不久，本校於是積極洽談暑期交換學程以及學術交流的可能性，在今年達成合作共識。



洪主任指出，自2018暑假開始，城大每年至少接受 6 名本校生醫系的大學部學生至指定教授的實驗室，進行專題研究。同時本系也接受對方 6名學生到長庚大學實驗室。對於促進雙方的國際學術交流，以及培養學生的國際觀目標，將會有很大的幫助。



長庚大學生醫系大四的歐陽東昇是香港僑生，他很開心見到城大與長庚大學建立交流管道，讓兩校同學能在暑假學習，並安排短期旅遊。他以過來人的身分表示，剛踏上寶島時，對於台灣熱情、友善以及樂於分享的文化人事感受最深。他認為，香港的大學生來到長庚大學，可以親身體驗不一樣的生活步調，呼吸清新的空氣，還有在宿舍仰望一望無際的天空。



若是台灣同學到香港城市大學進行交流，歐陽東昇說，除了可以好好感受大都市的繁華，也可仔細觀察香港人的處事風格及風土文化如何迥異於台灣人，相信兩校學生不只在專業上有所精進，還能夠開拓視野，為大學生活留下難忘回憶。



訊息來源：長庚大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/225393.aspx