稻江大學2017國際學術研討會首創音樂及咖啡體驗工作坊令人驚艷中央社 (2017-12-08 13:54)
稻江大學2017國際學術研討會首創音樂及咖啡體驗工作坊令人驚艷
(中央社訊息服務20171208 13:53:56)位於嘉義縣朴子市的稻江科技暨管理學院「2017國際學術研討會」於12月2日隆重舉行。此次國際學術研討會主題為「現代美學、養生與休閒運動」，來自全國各地的專家、學者們聚集一堂並發表專業意見。此次國際學術研討會的最大特色，除了由專家學者發表多篇的專業論文之外；並同時舉辦養生創意咖啡及音樂藝術創作的兩場體驗工作坊，令此次參加的學術研討會所有貴賓們，受益良多並大開眼界！
今年國際學術研討會的兩場專業「體驗工作坊」，第一場是「文化音符與美麗人生」音樂藝術創作工作坊，是由稻江大學通識教育中心教學組長沈孟湄主持，主講者為目前在稻江學院表演藝術系進修、優遊吧斯音樂總監杜銘哲先生；他以鄒族童謠創作「遇見山豬」及古謠為主，彈唱及解說鄒族音樂文化藝術，獲得滿堂彩。第二場是「簡單沖煮，簡單享受」養生創意咖啡工作坊，是由稻江大學研發長鄭富元主持，主講者為知名咖啡達人「配咖啡」經營者林浿瑀，她也在稻江學院餐飲系進修碩士學位；此次咖啡工作坊的主講內容有：遇見咖啡、認識咖啡沖煮器具、一杯好咖啡的黃金條件；林浿瑀並現場示範沖煮咖啡技巧，以及進行咖啡豆專業知識的解說，吸引大批校內外的專家學者體驗咖啡沖煮藝術。
訊息來源：稻江科技暨管理學院
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