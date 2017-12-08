智慧化醫材及輔具產業攜手照護台灣高齡人口



(中央社訊息服務20171208 13:53:23)經濟部工業局為推動我國智慧化醫材及輔具產業競爭力持續提升，委託金屬工業研究發展中心(以下簡稱金屬中心)於106年12月7日~10日於南港展覽館舉辦「2017智慧化醫材及輔具產業推動與輔導成果發表會」，並於7日當天舉行「照護與行動輔具智慧化聯盟簽約儀式」。



根據國發會統計，預估2045年我國人口中將有1/3是老人，成為「高齡化社會」。隨著高齡人口的增長，生理功能衰退、行動功能、視/聽功能等逐漸退化伴隨著相關輔助器械的需求提升，「熟齡商機」成為一種趨勢。根據Assistive Technologies Market Forecast調查數據顯示，2022年全球智慧科技輔具市場預計可成長至397.5億美元，因此智慧化醫材及輔具產業可說是未來最具發展潛力的產業。



金屬中心執行經濟部工業局106年度「利基生技醫藥產業輔導與國際化推動計畫」，成功推動國內智慧化醫材及輔具產業，將透過產業技術提升、法規強化、跨領域人才培育、建置試驗場域及國際推廣等作法，提高我國醫材產品附加價值。



此次發表會將展示12項輔導推廣之成果，期間透過一系列專題演講分享與實體成果展示，讓各界瞭解政府在輔導醫療照護技術及產品開發方面之努力；為整合醫療照護產業，邀集20家廠商與機構代表共組「2017 照護與行動輔具智慧化聯盟」，以醫療照護市場需求出發，鏈結醫院及長照中心之照護與復健系統，協助推動系統化整合輸出，以加速創新研發成果進入全球市場；該計畫同時委託成大醫院及臺北醫學大學辦理建置試驗場域，以雲端生理監測智慧病房及智慧科技輔具展示智慧化照顧病患，藉此提供相關廠商投入並獲得臨床寶貴之回饋資訊進而反映在後端有效的行銷力道、鼓勵產官學研醫之跨界合作，建立台灣成為全球醫療照護之發展重鎮。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



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