天然的最好 香港有機農業取經明道大學



(中央社訊息服務20171208 13:52:28)有機農業意識抬頭，無毒的種植方式不僅善待土地，達成永續經營的理念，又兼顧健康安全。香港有機資源中心今天到彰化縣明道大學，進行有機農業考察，41名團員參訪果園、有機農場及溫網室，藉由交流激發有機農業更多的可能性。 明道大學擁有佔地12公頃的果園、有機農場及溫網室，生產各種有機蔬果和水稻，推展有機作物栽培多年，果園初始佔地2.0公頃，由明道大學精緻農業系副教授陳中，帶著學生翻土、種植、搭建設施、防風造林，一點一滴打造而成。明道大學應用科學院院長劉程煒表示，明道大學積極打造永續循環經濟示範基地，在智慧農業也不遺餘力，研發多項新科技利器，包括運用無人機巡水田、施肥或驅趕吃稻穀的鳥類，以及建立雲端農業系統等技術，以友善環境、食物安全、效率至上的理念，培養現代農業經營管理人才，在業界還有「明道青農」的金字招牌，也響應新南向政策在馬來西亞境外生產試辦基地，今年更辦理國際有機農業3.0亞洲區研討會，與國際接軌共同推動農業再進化。 香港有機資源中心總監黃煥忠教授MH JP指出，有機農業在香港已發展十餘年，有機的栽種方式比例高，但總面積相對低，台灣在農業技術不斷精進，很多方面值得學習，這次到明道大學考察，看到許多利用「科技幫手」的例子，可以精準控制產量，達到品質穩定，在農業人才上也有顛覆傳統印象的「有型青農」出現，希望將這些好的作法帶回香港，讓有機農業的發展更多元化。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/225390.aspx