世界衛生組織指出，隨著全球人口高齡化趨勢加速，預計全球罹患老年痴呆症的人數，在公元二○五○年之前，將會成長三倍，也就是從目前的五千萬人，增加到一億五千萬人以上。世衛組織呼籲各國，應該及早採取因應措施。



老年痴呆症是一種綜合症狀，具體可以說是人們老化之後，在記憶、思考、行為與日常活動能力上，出現衰退徵兆。目前，全球大約有五千萬名老年痴呆症患者，而每年新增病例有一千萬。老人痴呆症的最常見的形式，就是所謂的「阿茲海默症」，佔了老年痴呆症病例的百分之六十到七十。此外，據世衛組織估計，每一百名六十歲以上長者，就會有五到八名老年痴呆症患者。



世衛組織表示，照顧老年痴呆症患者，需要付出龐大的社會與經濟成本，世衛組織已經將老年痴呆症，列為未來的公共衛生重點，也呼籲世界各國應該及早重視、因應，並且對老年痴呆症患者的家屬及護理人員，提供有力的支持。



