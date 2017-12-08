WHO:全球老年癡呆症患者比例增長迅速中廣新聞網 (2017-12-08 14:01)
世界衛生組織指出，隨著全球人口高齡化趨勢加速，預計全球罹患老年痴呆症的人數，在公元二○五○年之前，將會成長三倍，也就是從目前的五千萬人，增加到一億五千萬人以上。世衛組織呼籲各國，應該及早採取因應措施。
老年痴呆症是一種綜合症狀，具體可以說是人們老化之後，在記憶、思考、行為與日常活動能力上，出現衰退徵兆。目前，全球大約有五千萬名老年痴呆症患者，而每年新增病例有一千萬。老人痴呆症的最常見的形式，就是所謂的「阿茲海默症」，佔了老年痴呆症病例的百分之六十到七十。此外，據世衛組織估計，每一百名六十歲以上長者，就會有五到八名老年痴呆症患者。
世衛組織表示，照顧老年痴呆症患者，需要付出龐大的社會與經濟成本，世衛組織已經將老年痴呆症，列為未來的公共衛生重點，也呼籲世界各國應該及早重視、因應，並且對老年痴呆症患者的家屬及護理人員，提供有力的支持。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
I TALK 手機．Samsung C308．Wool 手機．蘋果手機．Samsung-i718．頸掛 手機．REASON 手機．烘手機．Samsung 記憶卡．手機 簡配．SAMSUNG 沙包．Samsung EX1．elmo 手機．SAMSUNG 果凍．SAMSUNG 水晶．SunZa 手機．a8 手機．YOYO 手機．Samsung e1055t．三星 SAMSUNG 傳輸線．亞太手機．samsung 電視 led 40吋．trywin 手機．Samsung USB S2．samsung gio．雙卡雙待 手機 亞太．SAMSUNG T110．a6 手機套．手機 電池．摺疊 手機
- 【海鮮王】帝王級厚切嫩肩沙朗牛排*4片組(32盎司/900g±5%/
- Electro Harmonix Platform 效果器
- 【KissXXX】真皮彈力萊卡拼接造型經典皮帶釦飾粗跟短靴(黑)
- EPSON L120+一組四色墨水 超值單功能 原廠連續供墨印表機
- BOTTEGA VENETA 經典編織小羊皮中性短夾(炭灰色)
- AS-晴天4尺開門衣櫃-120x60x200cm
- 【時尚屋】無印風置物櫃 MT7-375-1(免組裝 免運費 置物櫃)
- 【時尚屋】菲莉帕5尺長櫃 MT7-369-1(免組裝 免運費 長櫃)
- 【Microsoft微軟】Surface Laptop 13.5吋筆電-白金色(Core
- 【寶峻晶石館】鎮宅避邪 白水晶簇(WQ156)
制裁有漏洞？北韓持續非法交易【中廣新聞網】
歐盟避稅天堂黑名單引爭議 澳門為何也被「拉黑」【北京新浪網】
韓電影《素媛》受害女生原型參加高考 其父希望公開罪犯長相【北京新浪網】
小三生遭同學「滾水燙下體」不敢講 專家：父母先傾聽再介入【Kairos 風向新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》