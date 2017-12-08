東京宮廟暗夜濺血 疑姊弟糾紛釀3死中央社 (2017-12-08 13:40)
（中央社記者黃名璽東京8日專電）日本東京都江東區的富岡八幡宮，昨天夜裡發生持刀殺人事件，造成3人死亡、一人重傷。日媒報導，起因可能是擔任富岡八幡宮宮司的姊姊與弟弟間的長期糾紛。
日本放送協會（NHK）報導，事情發生在日本時間昨天晚間約8時30分，富岡八幡宮的58歲女性宮司（代表宮廟的神職人員）富岡長子，及她的33歲男性司機，雙雙被人持刀砍殺。富岡長子不幸死亡，男性司機受重傷。
疑似行凶的富岡長子56歲弟弟富岡茂永，及可能是富岡茂永太太的女性，被發現倒臥附近，2人不久後也死亡。
截至警方目前為止的調查指出，富岡茂永疑似跟這名女性一起殺害富岡長子並砍傷男性司機，之後富岡茂永殺死這名女性再自殺；另外，從現場監視錄影機拍攝到的影像，富岡長子下車後，躲在建築物暗處的富岡茂永等2人馬上衝出來砍殺富岡長子。
現場發現數把沾有血跡的日本武士刀及藍波刀。
相關人士指出，富岡長子跟富岡茂永，長期為了富岡八幡宮的宮司一職發生爭執。
富岡茂永2006年寄了一張寫有「今年就要做個了結，多年來的仇恨，下地獄吧」的恐嚇明信片，寄給富岡長子，後來被警方逮捕。
警視廳正就事件相關背景的疑點，進行詳細調查。
日本「朝日新聞」報導，在事發現場附近經營拉麵店的男性，昨天晚上外出時發現一名30多歲穿西裝的男子手上有傷倒在路上，附近民眾趕緊上前照顧。
這名經營拉麵店男子說，地上流著血跡，受傷男子非常虛弱說不出話；因為這附近從來沒有發生過這樣的事，引起了很大的騷動。
富岡八幡宮年度祭典被稱為「深川八幡祭」，約50座大型神轎齊聚遶境，是江戶三大祭典之一，是知名的日本宮廟。1061208
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