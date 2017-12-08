印尼地方禁非穆斯林禮拜 村長解禁中央社 (2017-12-08 13:22)
（中央社記者周永捷雅加達8日專電）雅加達近郊唐格朗縣一村落日前公告，只允許非穆斯林在沒有外賓到訪、不使用擴音器前提下從事宗教活動，但公告上傳網路引起爭議後，村長決定撤銷這項公告。
印尼新聞網站「雅加達椰子網」（Coconuts Jakarta）報導，唐格朗縣（Tangerang）拉杰村（Rajeg）一張公告近日上傳網路，引發爭議。
這張由里長及村長簽核的公告內容是針對當地的非穆斯林居民，只允許他們在沒有外賓到訪村裡、不使用擴音器、沒有宗教人物受邀出席的前提下，才能進行宗教活動。
這項公告也禁止民眾把自宅變成宗教活動場所，並呼籲村民根據伊斯蘭習俗，將死亡的親友在死亡後24小時內下葬。
這項公告被上傳網路後，引發各界批評是歧視性的規定。拉杰村長揚托（Yanto Firmansyah）表示，在與當地警察及地方政府討論後，他已決定撤銷這項公告。
他說，這項公告引發的喧然大波是誤傳，在拉杰村當地村民之間沒有造成什麼問題。不過，對於公告上白紙黑字的的歧視性內容，他並未解釋是「如何造成誤傳」。
至於到底有哪些人參與製訂這項公告？這些人會受到何種懲罰？目前唐格朗縣政府尚未有相關報告出爐。不過，這起事件也讓印尼中央及地方政府再次正視掃除宗教不寬容現象的重要性。1061208
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