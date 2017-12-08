聯合國：耶路撒冷問題只有以巴雙方可以解決中廣新聞網 (2017-12-08 13:31)
美國總統川普日前片面宣佈，承認耶路撒冷為以色列首都，引發國際震撼。聯合國祕書長「古特雷斯」表示，他反對任何會危及「以巴和平前景」的單邊措施。古特雷斯也強調， 耶路撒冷最終地位，必須通過以巴雙方直接談判來解決。
古特雷斯表示，他深深理解耶路撒冷對於以色列及巴勒斯坦的重要性，這是持續了好幾個世紀的重大問題，未來也將繼續下去。古特雷斯表示，在美國片面宣佈個別選擇的時刻，他認為應該清楚表明：耶路撒冷問題，除了靠以巴雙方來共同解決之外，別無其他選擇，「沒有第二套方案」。
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