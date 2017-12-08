控制鹿口 挪威強制宰殺 原住民抗議中廣新聞網 (2017-12-08 13:31)
挪威一個原住民的行動藝術家，在國會前，展示由四百付馴鹿頭骨組合成的簾幕，抗議政府透過強制宰殺，控制馴鹿數量的政策，四百付
馴鹿的頭骨上，都有彈孔。
控制馴鹿數量，為了避免凍土地帶的草地被過度放牧，挪威當局估計當地大約有22萬頭馴鹿。
馴鹿是原住民的營生工具，那個行動藝術家的哥哥，養了116頭馴鹿，他被要求減少飼養數量，當局規定他宰殺41頭，他兩度告進法院，都獲得勝訴，挪威當局還在上訴。
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