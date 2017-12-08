（中央社華沙7日綜合外電報導）波蘭執政右翼法律正義黨（PiS）投注更多重心在經濟上，今天選擇財政部長、前銀行家莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）取代即將下台的總理席多（Beata Szydlo）。



法新社報導，波蘭最具影響力、被認為握有大權的法律正義黨黨魁雅洛斯瓦夫．卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）也曾是接替席多的人選之一。



由於席多所屬政黨稍後將宣布她辭職，她今天稍早才能在自由派反對黨在國會提出的不信任動議中逃過一劫。



法律正義黨發言人馬祖瑞克（Beata Mazurek）稍後告訴記者，黨內「政治委員會已經提議前銀行家莫拉維茨奇出任總理」。



席多預定將改任副總理。根據媒體報導，席多預計明天將正式向總統杜達（Andrzej Duda）提出辭呈，法律正義黨掌控的國會則將於12日認可莫拉維茨奇的新政府。



高層政黨官員補充表示，政府將於明年1月做出進一步調整。



不過反對派領袖們堅稱雅洛斯瓦夫．卡臣斯基仍會在幕後全權操控。



在野的自由派現代黨（Modern）黨魁魯柏諾爾（Katarzyny Lubnauer）告訴記者：「不管執政的會是莫拉維茨奇或席多，所有的決定都將在法律正義黨黨部做出。」（譯者：中央社李佩珊）1061208