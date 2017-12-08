喬治華盛頓大學教授沙特中央社 (2017-12-08 12:50)
喬治華盛頓大學教授沙特7日說，美國總統川普在「一中政策」上，較歷任總統更具彈性，而崛起的中國更難打交道，美中關係的現在與未來仍具「不確定性」。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年12月8日
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