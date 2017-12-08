加州野火竄燒如末日 一人命喪火海中央社 (2017-12-08 12:27)
（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）加州南部野火不斷延燒，場景宛如世界末日，消防人員今天持續努力撲滅火勢。數萬人被迫逃離家園，其中包括美國第2大城洛杉磯的郊區居民。當局表示，有一人命喪火海。
法新社報導，強風助長火舌竄燒，威力如颶風的陣風速度每小時達130公里，連綿山坡遭濃煙吞噬，烈燄衝天，現場宛如世界末日。
儘管火勢猛烈，目前只有傳出一人身亡。文杜拉郡（Ventura County）警長辦公室人員羅曼（Tim Lohman）表示，經過一夜大火後，當局發現一具遺體，死者身分不明。
4日曾傳出一人死於火災相關事件，但後來證實這項消息並無根據。
消防人員表示，已部署4000多名消防員、數十架固定翼飛機和直升機，聯手撲滅延燒洛杉磯郡與文杜拉郡的熊熊大火。
「國際財經日報」（IBTimes）報導，最新照片顯示，加州南部部分地區看起來就像經歷了一場大滅絕，漫長公路空無一人，橘色煙霧籠罩天空。（譯者：中央社周莉芳）1061208
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